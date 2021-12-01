TBMM Başkanı Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Grodzki ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile bir araya geldi.

Şentop toplantıda, dost ve müttefik Polonya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti, bu ziyaretin, iki ülke arasında Meclis Başkanları düzeyinde 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bir ziyaret olduğunu anımsattı.

Ziyaretinin parlamentolararası diyaloğa yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirten Şentop, Türkiye ve Polonya 6 asrı aşkın diplomatik ilişkilere sahip iki dost ve müttefik ülkedir. Ülkelerimiz arasında güçlü insani bağlar ve örnek bir dayanışma bulunmaktadır. Tarihte ilişkileri bu kadar uzun soluklu ve yoğun olan çok fazla devlet yoktur.

2009'da stratejik ortaklık boyutu kazanan ilişkilerin olumlu seyri ve son zamanlarda üst düzeyli temasların kazandığı ivmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Şentop, "Polonya ile her alandaki ikili ve çok taraflı iş birliğimizi ve parlementolararası işbirliğimizi daha da geliştirmeyi arzuluyoruz." dedi.

Bu çerçevede, yasama organları arasındaki temas ve iş birliğinin arttırılmasına önem verdiklerini dile getiren Şentop, "Özellikle Parlamentolararası Dostluk Grupları ile Dışişleri ve Savunma Komisyonlarımız arasında daha yakın bir diyalog tesis edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür eden Şentop, "Polonya ile iş birliği ve dayanışmamızı bundan sonra da sürdürmeye hazırız." dedi.

Senato Başkanı Grodzki de Türkiye ile Polonya arasında her alanda işbirliği için potansiyel bulunduğunu, Türkiye'nin turizm açısından Polonyalıların ilk tercihi olduğunu vurguladı.

Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini ifade eden Grodzki, "Zorlu bir süreç, ödevler var. Konuya sürekli olumlu bakacağımızı teyit etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Şentop ve beraberindekiler, Varşova Pilsudski Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Şentop, burada anıt defterini imzaladı ve anıt hakkında brifing aldı.

Şentop ve beraberindekiler, Varşova Kraliyet Sarayını da ziyaret etti.