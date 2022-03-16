TBMM Başkanı Şentop, Rus mevkidaşı Volodin ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Rus mevkidaşı Volodin ile görüştü

16.03.2022 20:29
TBMM Başkanı Şentop, Rus mevkidaşı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Şentop, öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde de kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğini aktardı. İki ülkenin de Türkiye için çok değerli olduğunu aktaran Şentop, Rusya ve Ukrayna'yla, Türkiye'nin iletişimine zarar gelmesinin istenmediğini ve Türkiye'nin her iki ülkeden de vazgeçmeyeceğini vurguladı. Şentop ayrıca, komşu kardeş kavgasının sona ermesi için Türkiye'nin çalışmaya her zaman hazır olduğunu aktardı.


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Rusya Federasyonu, Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Rus mevkidaşı Volodin ile görüştü - Son Dakika


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