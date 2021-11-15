TBMM Başkanı Şentop'tan, Başrahip Anuşyan'ın kardeşine taziye telefonu - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan'ı arayarak taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: DHA
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