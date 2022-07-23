TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 103. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 103. yılı mesajı Açıklaması

23.07.2022 16:55
TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 103. yılı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez." diyerek milli iradeye dayalı hükümet kurulmasını hedefleyen Erzurum Kongresi gibi gururla andıkları büyük olayların istikbale dair güç verdiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez." diyerek milli iradeye dayalı hükümet kurulmasını hedefleyen Erzurum Kongresi gibi gururla andıkları büyük olayların istikbale dair güç verdiğini belirtti.

Erzurum Kongresi'nin 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Şentop, Türk milletinin, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından her gün cesaret, feragat, fedakarlıklarla dolu destansı bir mücadele vererek tarih sahnesindeki varlığını devam ettirmeyi başardığını ifade etti.

Vatanın işgal ve istila edilmesiyle sonuçlanan büyük savaş sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin temel esaslarının belirlendiği ilk büyük kongrenin, 103 yıl önce Erzurum'da toplandığını hatırlatan Şentop, doğu vilayetlerinin irade birliğinin tesis edildiği kongrede, düşman işgaline karşı vatanın topyekun savunulması, milli mücadele için geçici bir hükümet kurulması ve millet iradesini hakim kılma esaslarını içeren önemli temel kararların alındığını kaydetti.

Kongrede belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturulan temsil heyetinin daha sonra Sivas Kongresi'nin toplanmasını sağladığını ve tam bağımsızlık hedefine ulaşmanın önündeki engelleri kaldıracak adımları attığını aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"TBMM de Erzurum ve Sivas kongreleri ile belirlenen esaslar doğrultusunda açılarak Milli Mücadele'mizi yönetmiş, şan ve şerefle bağımsızlığımıza kavuşmamızı sağlamıştır. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.' diyerek milli iradeye dayalı hükümet kurulmasını hedefleyen Erzurum Kongresi gibi gururla andığımız büyük olaylar istikbalimize dair bize güç vermektedir. Ecdadımızın şanlı mücadelesinden aldığımız ilhamla hürriyet ve istiklalimizi koruma, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı temin etmek için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle başta TBMM'nin ilk başkanı, milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Erzurum Kongresi'nin delegeleri olmak üzere vatanımızın bağımsızlığına kavuşması, milletimizin hür bir şekilde yaşaması için fedakarca mücadele eden bütün büyüklerimizi hürmet ve şükranla anıyorum."

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 103. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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