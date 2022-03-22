TBMM Başkanı Şentop'tan yaşlı nüfus için Meclis araştırması önerisi (2) - Son Dakika

AK PARTİ'DEN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nca TBMM Başkanlığı'na yaşlı nüfusun artmasıyla ilgili yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşanılması muhtemel olan sorunların tespiti, kamu hizmetlerinin bu yönde daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla Meclis araştırması komisyonu kurulmasına yönelik önerge sunuldu.

AK Parti'li vekillerin önerge metninde yer alan 2 sayfalık gerekçe kısmında şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yaşlanmanın endişe edilecek bir durum olmadığını göstermek, yaşlı vatandaşlarımızın toplam nüfus içindeki oranının artma eğiliminde olması sebebiyle ülkemizde yaşlı vatandaşlarımızın yaşam standartlarını muhafaza etmek ve yaşam kalitelerini daha da iyileştirmek amacıyla, Türkiye'nin uzun dönem yaşlı nüfus politikası ve uygulayacağı bakım sistemleri konularında yol haritasının oluşturulması, Türkiye'de aktif ve sağlıklı yaşama perspektifinin yaşlılarımıza yönelik geliştirilen tüm politika alanları ve hizmetlerde hakim kılınması, yaşlı nüfusun hayat kalitesinin iyileştirilmesi ve bu iyileştirmede sürekliliğin sağlanması noktasında farklı ülkelerde geliştirilen bazı uygulamaların ülkemize uyarlanabilirliğinin değerlendirilmesi ve ülkemizde yaşlı nüfusa yönelik olarak sunulan sağlık hizmeti (tedavi yöntemleri, ilaç tedariki vb.) politikaları ile sosyal hizmet politikalarının değerlendirilmesi, bu hizmetlerin aksamadan etkin bir şekilde sürdürülmesi ve daha nitelikli şekilde sunulması için bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz."

Caner ÜNVER/ ANKARA,