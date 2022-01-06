TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının aklıselimle bu zor günleri aşacağına, süratle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır."