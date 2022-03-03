Meclis'te 7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Yunus Emre, yaşadığı dönemde savaştan değil barıştan, bencillikten değil paylaşmaktan yana tavır almış ve insanları güzel ve iyi olana davet etmiştir. Onun yedi asır önceden gelen sesinin, savaşların bütün hızıyla devam ettiği bugünün dünyasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz." dedi.

Yunus Emre'yi tanıtmak ve felsefesini farklı coğrafyalarda anlatmak için Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla düzenlenen 7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu'nun açılışı, TBMM Başkanı Şentop'un himayelerinde TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Şentop, 2021'in, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü nedeniyle Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Eskişehir Valiliğinin, bu kararın ardından yıl boyunca Yunus Emre'ye yakışır biçimde birçok anma ve tanıtım programı yaptığını söyleyen Şentop, bugün de TBMM Şeref Salonu'nda Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan eserlerden oluşan 7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi'ni açacaklarını dile getirdi.

Şentop, 2021 yılı içinde Eskişehir Valiliğinin himayesinde Van, Trabzon, Urfa, İzmir, Antalya, İstanbul'da düzenlenen sergiye bugün de yedinci durak olarak Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünün, söz konusu sergi kapsamında Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini hatırlatmak ve dünyada bilinirliğini artırmak için el emeği göz nuru çalışmalar hazırladığını anlatan Şentop, "Bugün bu sergiyi TBMM'de açmanın ve sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. El emeği göz nuru geleneksel sanat ürünlerinden oluşan sergimizi gezerek Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde, 13'üncü yüzyıl Anadolu'sunda adeta bir gezinti yapacağız. Sergide el sanatlarımızdan suzeni işlemesi tekniğiyle yapılan Yunus Emre Şiir Panosu, Selçuklu dönemini anlatan seramikler, Türk kilim dokuma sanatıyla Yunus Emre kilimi, el dokuma heybeler, seccadeler, naht, minyatür, tezhip, hat çalışmalarından oluşan toplam 99 eser bulunuyor." diye konuştu.

Şentop, "Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus'un bıraktığı hoş sada 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya devam ediyor ve gönülleri birleştiriyor. Bizlere ne mutlu ki Yunus Emre gibi gönül sultanları yetiştirmiş bir milletin, bir medeniyetin afadıyız." dedi.

"Coğrafyamız yine kan ve gözyaşlarıyla yankılanıyor"

İnsanlığın, sürekli şiddet ve gerilim içinde olduğunu, savaş ve çatışmaların yine yaşandığını belirten Şentop, "Coğrafyamız çocuk-genç, kadın-erkek demeden yine kan ve gözyaşlarıyla yankılanıyor. İnsaf ölçülerini aşan, insanları öldüren saldırılar neticesinde evler yıkılıyor, masum çocuklar öldürülüyor, aileler yok ediliyor. Güçlünün haklıya meydan okuduğu böyle günlerde sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin önemi çok daha iyi anlaşılıyor." mesajını verdi.

Yunus Emre'nin, şairliğinden dervişliğine, nedeni bir çırpıda izah edilemeyecek yüksek iltifata muhatap olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Yunus Emre, bu nedenle Anadolu'da en çok makamı olan kişidir. 'Bir insanın birden fazla mezarı olur mu' derseniz Yunus kadar seviyorsanız, sevilmişseniz 'olur' derim. Bu nedenle Yunus; Eskişehirli, Erzurumlu, Ispartalı, Bursalı, Afyonlu, Manisalı, Konyalıdır. Anadolu insanı, Yunus'u o kadar sevmiştir ki hem gönüllerinde hem de topraklarında ona özel yer açmıştır. Hıfz edilen şiirleri, ilahileri, yüzlerce yıl mevlitlerde, cuma gecelerinde, ramazanlarda, teravihlerde, doğumlarda, kulaklarımıza ve gönüllerimize işlemiş, tabiri caizse aşık, derviş Yunus, Anadolu insanının bütün hislerinin tercümanı olmuştur. Yunus Emre, 'Sordum sarı çiçeğe' diyecek kadar naif, 'Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim' diyecek kadar gerçek bir ermiş, 'Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm' diyecek kadar mütevazı, 'İlim kendin bilmektir' diyecek kadar gönüllerimizin filozofu olmuştur."

"Sonsuza kadar değerini kaybetmeyecek"

Şentop, Yunus Emre'nin, "Anadolu irfanının eskimeyen şiir dili, kardeşliğin vicdan sesi" olarak tanımlayarak, "Yunus Emre, çağlar öncesinden gelen ve sonsuza kadar değerini kaybetmeyecek, iyi ve doğru insanın timsali olarak kültürümüzü gelecek nesillere taşımaya devam edecek." dedi.

Yunus Emre'nin, Moğol istilasının yaşandığı dönemin velut ariflerinden, dervişlerinden olduğunu hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Yunus Emre, yaşadığı dönemde savaştan değil barıştan, bencillikten değil paylaşmaktan yana tavır almış ve insanları güzel ve iyi olana davet etmiştir. Onun yedi asır önceden gelen sesinin, savaşların bütün hızıyla devam ettiği bugünün dünyasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Dünya durdukça eskimeyecek bu evrensel konuları işleyerek yalnızca yaşadığı 13'üncü asır Anadolu'suna değil, teknoloji çağını idrak eden günümüz insanına da hitap etmeye devam edecek. Bizden binlerce yıl sonraki nesillere de hitap etmeye devam edeceği muhakkaktır."

Programın açılışında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da birer konuşma yaptı.

Eskişehir Valisi Ayyıldız, konuşmaların ardından TBMM Başkanı Şentop'a, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ustalarınca Yunus Emre'nin şiirlerinin minyatür ve italik yazıyla el yapımı kağıda resmedildiği tabloyu hediye etti.

Şentop, daha sonra beraberindekilerle Meclis Şeref Salonu'na geçerek, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan eserlerin yer aldığı 7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi'ni açtı.???????