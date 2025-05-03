TBMM Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

Numan Kurtulmuş'un görev süresi doluyor, 28 Mayıs'ta 28. Dönem başkanlık seçimi süreci başlayacak.

03.05.2025 11:25
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç 28 Mayıs'ta başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başkanlık için bir yasama döneminde 2 seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

Buna göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin sona ereceği 7 Haziran'dan 10 gün öncesine denk gelen 28 Mayıs'ta 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

Adaylar, 28 Mayıs'tan itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanlığına bildirilecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulu, 5 gün içerisinde toplanarak gizli oyla seçim yapacak.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla TBMM Başkanı seçiminin 3 veya 4 Haziran'da yapılması planlanıyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

Meclis Başkanları

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak.

İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.

En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.

En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor - Son Dakika

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