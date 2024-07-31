TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsmail Heniyye'nin suikastını lanetledi

Politika

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastı lanetledi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsmail Heniyye'ye düzenlenen bu siyonist suikast, soykırımcı Netanyahu ve İsrail hükümetinin bir terör, soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Soykırımcı, terörist, katil ve suikastçı Netanyahu ve hükümeti ile terör devleti İsrail'i lanetliyorum. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir." ifadesini kullandı.