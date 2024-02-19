TBMM Başkanvekili Bozdağ, "Derdi Urfa olan bir başkanımız var"

Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "Cumhur İttifakı Destek" programına katıldı. Bozdağ, tek derdi Şanlıurfa olan bir Belediye Başkanlarının olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ülkü Ocakları tarafından Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen "Cumhur İttifakı Destek" programına katıldı. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programa Başkan Beyazgül'ün yanı sıra TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Enes Yılmaz ile ülkücü gençler katıldı. Ülkücü şehitler, okunan dualarla anıldı.

Şanlıurfa'da çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa'yı soy ismi gibi Beyazgül yaptın diyen ve bizlere teveccühlerini hiçbir zaman eksik etmeyen bilge lider Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. Köy yollarımızın büyük bir bölümünde sıcak asfalt yaptık. Köy yollarında eksik hiçbir yer bırakmadık. Bunlar yaptıklarımızın sadece bir kısmı ve çalışmalarımız devam ediyor. TBMM Başkanvekilimiz Bekir Bozdağ ile birlikte kamulaştırdığımız bölgelerin bir kısmını gezdik. Kamulaştırılan alanların büyük bir bölümünü park ve bahçe yaptık. Kızılay, Kızılkoyun ve şimdi yeni bir park çalışması başlatıyoruz oda Özdiker çarşısı olacak. Söylediğimiz her şeyin arkasında durduk. Her şeyi yaptık. Bilge lider Devlet Bahçeli Şanlıurfa'yı Beyazgül gibi yapmışsın dedi ve bir taraftan da büyük oyunları bozacaksınız diyen Recep Tayyip Erdoğan, ne karagül ne kırmızıgül ille de Beyazgül dedi" şeklinde konuştu.

Derdi Şanlıurfa olan bir belediye başkanının kente çok önemli hizmetler yaptığını anlatan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Bize düşen liderlerimizin çizdiği istikamette dinç ve dirayetle koşmaktır. Ben Şanlıurfa'da görüyorum ki Ülkü Ocakları ve MHP yekvücut vaziyette Cumhur İttifakının ruhuna da, istikametine de, hedefine de liderlerine de saygıyla ve sadakatle bu işe sahip çıkıyor. Sandıktan daha güçlü bir Cumhur İttifakı zaferinin çıkacağına yürekten inanıyorum. Kararımız net, adayımız net, hedefimiz net, Şanlıurfa, Türkiye'de derece yapacak bir başarıya evet diyecektir. Ben kime sorarsam sorayım Zeynel Başkan dürüst bir adam mıdır diye hepsi dürüst bir adam diyor. Zeynel Başkan bugüne kadar Şanlıurfalıların şehrül emini olarak bugüne kadar Şanlıurfalıların tek kuruşuna el uzatmış birimidir. Hayır. Şanlıurfa'nın merkezinde 2 bin 500 kamulaştırma yapmış. Bu parayı nerden bulacak. Bu parayı sizin tek kuruşunuzu dahi heba etmeden kimsenin elinin uzatılmasına izin vermeden tasarruf ettiği, bekçiliğinizi, emanetçiliğinizi adam gibi yaptığı için bulmuştur. Zeynel Başkan Cumhuriyetin yüzüncü yılı münasebeti ile 100 eserin hizmete açılış töreni yapmıştı ve ben onları görünce başkanıma dedim ki bu eserleri başka bir ilin belediyesi yapsaydı o ilin insanları belediyeye nasıl sahip çıkardı. Kimi burada yapılanları emin olun göklere çıkardıkları pek çok belediye Zeynel Başkanı Şanlıurfa'da yaptıklarının bence yarısını yapmamıştır. Derdi Urfa olan bir başkanımız var" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ise her zaman seçime hazır olduklarını ifade ederken, Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Enes Yılmaz ise bozkurtların 31 Mart'a kadar Cumhur İttifakı ve Zeynel Başkanın yanında yer alacaklarını söyledi. - ŞANLIURFA