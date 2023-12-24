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TBMM Başkanvekili Bozdağ: 'PKK'yı ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum' - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Bozdağ: 'PKK'yı ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum'

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada PKK terör örgütünü ve destek veren ülkeleri lanetledi. Bozdağ, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Bozdağ: \'PKK\'yı ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum\'
24.12.2023 - 22:37,
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TBMM Başkanvekili Bozdağ: " PKK'yı ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum"

ANKARA - TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ "Bu saldırıyı yaptıran bölücü terör örgütü PKK'yı, teröristlerini ve bu terör örgütüne destek veren herkesi ve her kesimi, her türlü karanlık gücü ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum" dedi.

Meclis Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Başkanvekili Bozdağ açılışta yaptığı konuşmada PKK teröristlerinin saldırısı sonucu şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiklerimize rahmet diledi.

Bozdağ "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, aziz milletimizin sarsılmaz birliğine ve kardeşliğine, huzur, barış ve güvenliğimize yönelik hain ve alçak terör saldırısını, bu saldırıyı yaptıran bölücü terör örgütü PKK'yı, teröristlerini ve bu terör örgütüne destek veren herkesi ve her kesimi, her türlü karanlık gücü ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi dün ve bugün olduğu gibi yarın da ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da kesintisiz ve kararlı bir biçimde devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, aziz milletimizin birliğini ve kardeşliğini, huzur, güven ve barış ortamımızı bozamayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Bekir Bozdağ, PKK, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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