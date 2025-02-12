TBMM Bebek Ölümleri Komisyonu Toplandı

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Şan komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, komisyon çalışmalarının bir ay daha uzatılmasını istediklerini söyledi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, muhalefet milletvekillerinin komisyonda dinlenmesini istediğini kişilerin gelmediğini ve bu kişilerin gelmediği takdirde komisyonun amacına ulaşamayacağını kaydetti.

Şan muhalefet milletvekillerinin dinlenmesini istedikleri kişi, kurumların yüzde 75'ini davet ettiklerini söyledi.

Yaman, şu anda görev yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve görev yapmış Sağlık Bakanları Fahrettin Koca ve Recep Akdağ'ın komisyona davet edilmesi gerektiğini söyledi. - ANKARA