TBMM, CHP milletvekilinin odasında bulunan para dolu poşet iddiasını araştırıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM, CHP milletvekilinin odasında bulunan para dolu poşet iddiasını araştırıyor

TBMM, CHP milletvekilinin odasında bulunan para dolu poşet iddiasını araştırıyor

TBMM Genel Sekreterliği, bir CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiasının araştırılmasına yönelik dilekçe üzerine muhakkik tayin ederek, gerekli çalışmayı başlattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, iddiaları yalanlayarak konunun araştırılmasını talep etti. Bazı CHP milletvekilleri de konuyla ilgili dilekçe verdi ve TBMM Genel Sekreterliği gerekli çalışmayı başlattı.

04.03.2024 18:07  Güncelleme: 18:08
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TBMM Genel Sekreterliği, bir CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiasının araştırılmasına yönelik dilekçe üzerine muhakkik tayin ederek, gerekli çalışmayı başlattı.

Meclis'te geçen hafta bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde 250 bin dolar bulunduğu ve paranın CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddiaları üzerine Ağbaba bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı. Ağbaba, iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğini belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medyada yer alan haberlerde adı geçen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da poşetin kendi odasında bulunduğu iddiasını yalanlayarak konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre söz konusu iddiada ismi geçen bazı CHP milletvekilleri TBMM Başkanlığına dilekçe verdi. Meclis Başkanlığına verilen dilekçe doğrultusunda TBMM Genel Sekreterliği muhakkik tayin etti ve iddialarla ilgili gerekli çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM, CHP milletvekilinin odasında bulunan para dolu poşet iddiasını araştırıyor - Son Dakika

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