TBMM\'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı. Siyasi parti grupları, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş ve PMD üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Abdulhamit Gül ile birlikte PMD'yi ziyaret etti. Güler, basın çalışanlarına yeşil pasaporta ilişkin, "Bizim yaklaşımımız her zaman hak edenin adil kararlar ışığında her şeyi değerlendiriyoruz. AB ile görüşmelerimiz var. Yeşil pasaport özelliğini kaybetmesin istiyoruz. Belli sayı oranla sınırlanmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

Can Atalay konusunda Güler, " Yargıtay'ın görev alanları ile ilgili somut konu var. Kanunda başka bir merci yoksa, son karar merci Yargıtay'dır. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yargıtay'ın kararı ne olacak? Bizim bunu entegre edecek şekilde kurallara bağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Emekliye zam ile ilgili Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" dedi.

PMD'yi ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, halkın doğru bilgilendirme konusunda yaptıkları fedakarlıktan dolayı basın çalışanlarına teşekkür ederek, "Dünyada durumumuzu ölçen kriterler var basın özgürlüğü konusunda 180 ülke içinde 165. ülke. Bu ölçütün evrensel olmadığını kanıtlayan bir çalışma yapabilirsiniz. Standartlar evrensel boyuttaysa, yerinizi beğenmiyorsanız, daha ileriye gitmek için bazı düzenlemeler ve uygulamalar yaparsınız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ile birlikte PMD'yi ziyaret etti. Dervişoğlu, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirterek, kendilerinin bakışının müspet olacağını ifade etti.

Dervişoğlu, olağanüstü toplantıya ilişkin, "Danışma Kurulu kararı ile toplanmama kararı aldı. Ne tatile girdi ne ara verdi. İç tüzük 7.maddesinde ifadesini bulan olağanüstü şartlar oluşmamış anlamına geliyor. Bizim de imza atmamamızın sebebi Meclisin ara vermediği ve 120 vekilin imza atmasıyla toplanma kararına çevrilemeyeceğini düşündüğümüz için imza vermedik" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ve eski Sudan lideri Hasan Turabi PMD'yi ziyaret etti. - ANKARA