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TBMM'de "23 Nisan Satranç Turnuvası"nın ikincisi tamamlandı - Son Dakika

TBMM'de "23 Nisan Satranç Turnuvası"nın ikincisi tamamlandı

20.02.2022 18:16
TBMM'de "23 Nisan Satranç Turnuvası"nın ikincisi tamamlandı

TBMM'de "23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın ikincisi gerçekleştirildi.

TBMM'de "23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın ikincisi gerçekleştirildi.

TBMM Tören Salonunda düzenlenen turnuva, TBMM Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapıldı.

İlki 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde 7-8 yaş kategorisinde yapılan turnuvanın ikincisine, 9-12 yaş kategorisinde 48 sporcu katıldı.Toplam 6 tur karşılaşmanın ardından, turnuva tamamlandı.

İki gündür düzenlenen turnuvalar kapsamında sporcular ayrıca, rehber eşliğinde TBMM'yi gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvaların üçüncüsü mart ayında 13-20 yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Ödül töreninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında yapılması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'de '23 Nisan Satranç Turnuvası'nın ikincisi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de "23 Nisan Satranç Turnuvası"nın ikincisi tamamlandı - Son Dakika
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