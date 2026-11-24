TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, öğretmenliğin bütün mesleklerin mayası olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin sadece ders anlatmadığını, bir milletin kaderini değiştirdiğini vurgulayan Durmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimin ve aydınlanmanın öncülüğünü yaptığını ifade etti.

Cumhuriyet'in öğretmene değer verdiğinin altını çizen Durmaz, öğretmenlerin, eğitimin baş aktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Durmaz, öğretmenlik mesleğinin itibarının zedelendiğini, plansız eğitim programları nedeniyle sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, "Mardin'de yapılan yatırımlar" hakkındaki konuşmasında, kentte hizmet seferberliği yürütüldüğünü belirtti.

Mardin'in ulaşım yatırımlarıyla geleceğe bağlandığını aktaran Kılıç, çevre yolu projelerinin ulaşım yükünü hafifleteceğini ifade etti.

Kılıç, kentte gençler için önemli spor ve eğitim yatırımlarını hayata geçirdiklerini kaydetti.

Mardin'in tüm ilçelerine yüzme havuzları ve spor kompleksleri yapıldığını söyleyen Kılıç, turizm alanında da önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la bölgede yeni dönemin kapılarının aralandığını vurgulayan Kılıç, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasıyla Türk milletinin kazanacağını sözlerine ekledi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, "ekonomi" hakkındaki konuşmasında, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesini eleştirdi.

Vatandaşların geçinemediğini ifade eden Meriç, adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğini belirtti.