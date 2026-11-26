TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat'ın kültürü, tarihi, güçlü insan kaynağı, tarım ve hayvancılık potansiyeli, doğal güzellikleri ve coğrafi zenginlikleriyle önemli bir kalkınma potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyele rağmen yıllardır göç veren iller arasında yer almaya devam ettiğini kaydetti.

Hemşerilerinin ekmek ve iş imkanı için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacağı, gençlerin kendi memleketlerinde geleceğini kurabileceği bir Yozgat inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Sedef, bunun da devlet yatırımları, üretim ve istihdam ile mümkün olabileceğini söyledi.

Sedef, "Yozgat'a kazandırılacak yeni sanayi yatırımları, üretim tesisleri, organize sanayi bölgelerinin güçlendirilmesi ve istihdam, tersine göçün önünü açacaktır. Devletimizin Yozgat'a yapacağı her yatırım, verilecek her teşvik yalnızca bir tesisin değil bir ailenin geleceğinin, bir gencin umudunun ve bu şehrin yeniden ayağa kalkmasının teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yozgat şehir merkezinden geçen yolun hemşerileri için ciddi bir sorun haline geldiğini aktaran Sedef, bu nedenle Yozgat çevre yolunun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ise işitme engelli vatandaşların sorunlarını anlattı.

İşitme engelli vatandaşların hastanelerde sıkıntılar yaşadığını söyleyen Çiçek, işitme engellilerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için hastanelerde tercüman istihdam edilmesi ve işaret dilinin "ana dil" olarak kabul edilmesini önerdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de Erzurum'a yapılan yatırımları anlatarak, Cumhuriyet tarihi boyunca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından kentte 554 tesisin hizmete açıldığını, bu tesislerden 408'inin AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını kaydetti.

Öz, 2003'ten 2026'ya kadar Erzurum'da gerçekleştirilen DSİ yatırımları tutarının yaklaşık 103 milyar lira olduğunu, 13 barajın hizmete açıldığını söyledi.