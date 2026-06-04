Kızılay Kanunu Görüşmesinde Deprem Tartışması - Son Dakika
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Kızılay Kanunu Görüşmesinde Deprem Tartışması

04.06.2026 21:09
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TBMM İçişleri Komisyonu'nda Kızılay kanun teklifi görüşülürken AK Partili Gökçek ile CHP'li vekiller arasında deprem ihalesi gerginliği yaşandı. Gökçek, ABB'nin kefen ve ceset torbası ihalesini sorguladı.

Türk Kızılay'ına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM'de CHP'li milletvekilleri ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında 6 Şubat depremleriyle ilgili tartışma çıktı.

Türk Kızılayı hakkındaki kanun teklifinin görüşüldüğü İçişleri Komisyonu'nda tansiyon yükseldi. Çadırlarla ilgili tartışmalarda hükümete yönelik eleştirilerde bulunan CHP milletvekillerine yanıt veren AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 6 Şubat depreminden 11 gün sonra deprem için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 21/B acil alım yöntemiyle yaklaşık 80 milyon TL'lik kefen takımı ve ceset torbası ihalesi yaptığını, ürünlerin ise 11 Mart'ta teslim edildiğini söyledi.

Depremden 1 ay sonra kefen ve ceset torbalarının ne yapılacağını soran Gökçek, bu ürünlerin nerede olduğunu da sordu. Üsküdar Devlet Hastanesi'nin aynı dönemde aynı ürünleri tanesi 57 TL'den satın aldığına dikkat çeken Gökçek, bu hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyon 250 bin adet ürün alınmış olması gerektiğini belirterek, "Bu ceset torbaları ve kefenler nerede, kimlere dağıtıldı?" diye sordu.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri komisyonu terk etmek istedi. Araya giren İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, ortamı sakinleştirerek komisyon çalışmalarının devam etmesini sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Gökçek, Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, AK Parti, Kızılay, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Kızılay Kanunu Görüşmesinde Deprem Tartışması - Son Dakika

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