TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

25.05.2025 16:15
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Bu hafta TBMM'de başkanlık seçim süreci ve trafik cezalarını artıracak düzenlemeler görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak. AK Parti Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Grup Başkanı ve grup başkanvekillerini belirleyecek.

Haftalık çalışmasına 27 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklife göre, hac ve umre seyahatleriyle ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabı'ndan yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek. Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak, yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklif TBMM Adalet Komisyonu'na gelecek

TBMM Adalet Komisyonu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de kapsayan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklife göre de trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek. Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası verilecek.

TBMM Başkanlığı seçim süreci başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için bu hafta 5 günlük başvuru süreci başlayacak. AK Parti TBMM Grubu da Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında 28 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısı yapacak. AK Parti Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Grup Başkanı ve grup başkanvekillerini belirleyecek. Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Ayrıca bu hafta infazla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunularak komisyonda görüşmelere başlanması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor - Son Dakika

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