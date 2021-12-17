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TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (5) - Son Dakika

TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (5)

17.12.2021 22:26
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (5)

İYİ PARTİLİ USTA: FİYAT İSTİKRARI KAYBOLDUİYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde grubu adına açıklamada bulundu.

İYİ PARTİLİ USTA: FİYAT İSTİKRARI KAYBOLDU

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde grubu adına açıklamada bulundu. Erhan Usta, ekonomiye ilişkin değerlendirme yaptı. Enflasyonla mücadelenin polise bırakıldığını kaydeden Usta, " Türkiye'de fiyat istikrarı tamamen kayboldu. Yüksek enflasyon hayatımıza geri döndü. Türkiye 1970'li, 1980'li, 1990'lı yılları yaşıyor. Merkez Bankası, enflasyonla mücadeleyi bıraktı. Enflasyonla mücadele polise bırakıldı, denetim elemanlarına bırakıldı ve son olarak da Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz" dedi.

'BORÇLANMA FAİZİ YÜZDE 30'UN ÜZERİNE ÇIKACAK'Tarihte yaşanan ekonomik krizlere değinerek, 2021 yılında da bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Usta, şöyle konuştu:

"Gelelim bugüne '2021 krizi' diyeceğimiz bu krizde ise bu yılın en düşük kuru 6,88, en yüksek kuru 17,14 olmuştur. Nominal kur artışı yüzde 149'dur. O yüzden diyorum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek kur şokudur. Reel artış daha da vahimdir yüzde 106, yani 1994 krizinde yüzde 17,5 olan reel kur artışı, 2001 krizinde yüzde 26 olan reel kur artışı, bu krizde yüzde 106'dır. Bunu mutlak surette görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yüksek faiz ekonominin her yanında, politika faizinin düşürüldüğüne bakmayın, ekonomide cari olan faiz oranları, siz politika faizini düşürdükçe onlar artıyor. Borçlanma faizleri yüzde 23'e gelmiş, önümüzdeki aylarda borçlanma faizlerinin yüzde 30'un üzerine çıkacağını hep beraber yaşayacağız."

Besti KARALAR/ANKARA,


TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (5)
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (5)

Erhan Usta, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (5) - Son Dakika


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