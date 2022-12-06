Meclisteki kavgaya ilişkin AK Partiden ilk yorum: Vekillerin tartışmaları fiziki boyutta olmamalı - Son Dakika
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Meclisteki kavgaya ilişkin AK Partiden ilk yorum: Vekillerin tartışmaları fiziki boyutta olmamalı

06.12.2022 20:04

AK Partili Zafer Işık'ın attığı yumruk sonrası hastanede yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ü ziyarete giderek Örs'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çıkışta kavgaya ilişkin konuştu. Vekillerin tartışmalarının fiziki boyutta olmaması gerektiğini belirten Elitaş, "Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

TBMM'deki 2023 yılı bütçe görüşmeleri gergin anlara sahne oldu. İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada, AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri birbirine girdi. Çıkan arbedede İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruğuyla yaralandı. Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs, kafasında meydana gelen açılma sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ HASTANEYE GİTTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş hastaneye giderek Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, vekillerin birbirleri arasında tartışma yaşayabileceğini ancak bunun fiziki boyutta olmaması gerektiğini vurguladı.

"VEKİLLİKTEN SONRA ARKADAŞIM GİBİ SARILACAK NOKTAYA GİTMEMİZ GEREKİR"

Elitaş, "Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumu iyiymiş hamdolsun." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Meclisteki kavgaya ilişkin AK Partiden ilk yorum: Vekillerin tartışmaları fiziki boyutta olmamalı - Son Dakika

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