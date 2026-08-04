TBMM'de Doruk Madencilik İşçileriyle Toplantı - Son Dakika
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TBMM'de Doruk Madencilik İşçileriyle Toplantı

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Bilgin, Doruk Madencilik işçilerinin hukuksuzluklarını kınadı ve savcıları göreve davet etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Doruk Madencilik işçilerini kabul etti.

Bilgin, Doruk Madencilik işçilerini TBMM'de kabul etti. Bilgin işçileri kabulünde Doruk Madencilik'in işçilere karşı hukuksuzluğunun devam ettiğini belirterek, "Daha önce çeşitli bakanlarımız başta İçişleri Bakanımızla verdikleri bir söz var. Kamu görevlilerine karşı devletin muhtelif kurumlarına karşı verdikleri sözler var. Çeşitli bakanlar devreye girmiş. Fakat bu sözlerin hiçbirini yerine getirmemiş. Şu anda yapılan işveren tarafından yapılan davranış bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı toplu sözleşme kanunu ücret kanunu bütün çalışma yasalarımıza karşı hukuksuz bir tavır içerisinde. Bu şirketin eylemleri sadece emeğe karşı değil, devlete karşıdır ve hukuka karşıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin işleyiş düzeni bellidir. Bu kanunları Yüce Meclis çıkarmıştır. Bunun uygulamasını çeşitli kurumlar kanuna karşı gelenlere karşı da tedbirleri vardır, müeyyidesi vardır. Kanuna karşı gelmek bir müeyyideyi gerektirir. Bunun da uygulayıcısı savcılardır. Ben burada Türkiye Cumhuriyeti savcılarını bu kanunsuz işçilere karşı emeğe karşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna karşı kanunsuz eylemde bulunan işverenin davranışları için suç durusunda bulunuyorum. Savcıları göreve davet ediyorum. Bu hukuksuzluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı saygısızlıktır. Türk Devleti'ne karşı saygısızlıktır. Emeğe karşı saygısızlıktır. Bizim bütün sosyal hukuk sistemimiz emeği korumak üzere düzenlenmiştir. İşverenin haklarını güvence altına almıştır ama işveren bunları tanımazsa Türk Devleti bunu onun yanına bırakmaz. Onun için savcıları göreve davet ediyorum. Suç durusunda bulunuyorum" dedi.

Türk Devleti'nin işçilerin yanında olduğunu belirten Bilgin, "Hukukunuzun arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasalar arkasında Türkiye Devleti'nin kurumları vardır. Onun için bu saygısızlığın devam etmesine müsaade etmeyiz. Bunu sürdürmelerine Türk Devleti müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri emeğin yanındadır. Biz de son 20000'li yıllardan bu tarafa çıkarılan bir sürü düzenlemeyle, benim bakanlığım döneminde de yaptığımız birçok düzenlemeyle hepimiz hatırlayacağı gibi emeğin yanında olduk ve emeği koruduk. Bu emeğe karşı olan tavrı saygısızlığa asla tahammülümüz yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına karşı bu tavrı açıkça kanuna karşı gelmek olarak, kanuna ihlal etmek olarak" ifadelerini kullandı.

İşçiler de sorunlarını Bilgin ile paylaştılar.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Madencilik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Doruk Madencilik İşçileriyle Toplantı - Son Dakika

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