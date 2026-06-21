TBMM'de Emniyet ve Sayıştay Seçimi Görüşmeleri - Son Dakika
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TBMM'de Emniyet ve Sayıştay Seçimi Görüşmeleri

TBMM\'de Emniyet ve Sayıştay Seçimi Görüşmeleri
21.06.2026 15:11
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TBMM'de emniyet düzenlemeleri ve Sayıştay Başkanlığı seçimleri bu hafta görüşülecek.

TBMM'de bu hafta emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif' görüşmeleri sürecek.

İlk 13 maddesi kabul edilen teklife göre; Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenler ancak yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olup Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan ve daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki ünvanlara atanacak. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek. Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilecek. İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve bütün servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Genel Kurul'da ayrıca Sayıştay Başkanlığı seçimleri yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık'ın aday olduğu seçimler gizli oyla yapılacak. Seçimde, TBMM üye tam sayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, salı günü vakıf temsilcilerini dinleyecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise çarşamba günü Kamu Denetçiliği Kurumu'nun olumlu yönde verdiği cevaplara ilişkin olarak ilgili idarelerin üst düzey temsilcilerini dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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