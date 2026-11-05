TBMM\'de fon soruşturmaları tartışılırken AK Parti yargıya iddianame çağrısı yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bu vurgunla ilgili yargımız bir an önce üzerine düşen görevi yaparak iddianamesini hazırlamalı, kim varsa suçlu, suç işleyen, bu işe katılmış, hepsiyle ilgili gereği yapılmalı ve tüm soruların cevapları en kısa sürede tüm kamuoyuyla paylaşılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, bazı tarım ürünlerinin hasat döneminde ithalatının yapılmasını eleştirdi.

Hükümetin yürüttüğü ithalat politikasına değinen Ekmen, "İthalat politikalarını tüccarı değil çiftçiyi, büyük para kazananları değil tüketiciyi merkeze alarak gözden geçirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Gıda enflasyonunun düşüşünün girdi maliyetlerinin düşüşüyle mümkün olacağına işaret eden Ekmen, tarım işçiliğinin maliyetinin ürün maliyetinin önüne geçtiğine dikkati çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

Gürlek'in "örgütsel yapı" ifadesini anımsatan Çömez, "Nerede bu örgüt? Bu örgütün elebaşı kim? Bu örgütün arkasındaki siyasi irade kim? Bu örgüte alan açan gazeteciler, medya mensupları, bürokratlar kim? Hangi banka yöneticileri, hangi banka yetkilileri bunlara alan açtı?" sorularını yöneltti.

Bu soruları sormaya devam edeceğini bildiren Çömez, soruşturmalarda adı geçenlerin listesinin paylaşılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, fon soruşturmaları kapsamında kamunun, devletin ve iktidarın aklanmaya ve arınmaya ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmalarda ismi geçenlere dikkati çeken Sarı, "Bu 241 kişilik liste, bu ranttan pay alan isimler açıklanmadığı sürece siz burada ne anlatırsınız anlatın, ne kadar üzülürseniz üzülün AKP'nin siyaseti asla arınmayacak ve toplum nezdinde de beraat etmeyecek." sözlerini sarf etti.

Söz konusu listenin Mecliste okunmasını talep eden Sarı, "O listedeki her isimle ilgili hukuki işlem ne yapılmış gelip burada hesabını vereceksiniz." ifadesini kullandı.

"Bu beklenti de son derece haklı ve anlaşılabilir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, emeklilerin, gençlerin, işçilerin, memurların, esnafın, çiftçinin çözülmesini beklediği pek çok meselesi bulunduğunu dile getirdi.

İlgili meseleleri anlama, çözüm yollarını geliştirme ve şartları her geçen gün daha iyi hale getirmenin Meclis çatısı altındaki herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Filiz, "Emekli maaşlarının vatandaşımızın ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmesi, emeklimizin yalnızca temel ihtiyaçlarını değil sosyal hayatını da sürdürebilmesine imkan sağlanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Emeklilerin mevcut aylıklarıyla ay sonunu getirmekte dahi zorlandığını söyleyen Filiz, şöyle devam etti:

"Prim maaş dengesi göz önüne alınarak aylıklar arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemeler kademeli bir şekilde hayata geçirilmeli, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları yeniden değerlendirilmelidir. İnsanımız yıllarca verdiği emeğin karşılığında huzurlu bir hayat yaşamak istiyor. Bu beklenti de son derece haklı ve anlaşılabilir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bazı cezaevlerinde mahkumların sağlığa erişim hakkından yoksun bırakıldığını ileri sürdü.

Bu insanlara bir an önce sağlığa erişim hakkı sağlanması gerektiğini belirten Temelli, cezaevlerinin kalabalıklaşmasından hijyen koşullarına kadar çok sayıda sorunlarının bulunduğunu iddia etti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP 31) Türkiye'de yapılacak olmasını, son derece önemli fırsatlar sunan ve sorumluluk da getiren bir gelişme olarak anlattı.

Toplantıda iklim diplomasisinin verdiği olanaklarla, konuya ilişkin önemli gelişmelerin ve somut adımların atılmasına öncülük yapılmasını beklediklerini dile getiren Emir, "COP 31 zirvesinin madenler yoluyla ormanlarımızı katleden şirketlerin kendilerini yeşil aklamaya tabi tutacakları, orayı bir fuara çevirecekleri bir gösteri alanına dönüşmemesi, gerçekten tarafların orada konuşması, görüşlerini ifade etmesi ve tartışmaların o taraflar üzerinden yürümesi beklenmelidir." diye konuştu.

Fon soruşturmaları kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığını hatırlatan Emir, etkili bir soruşturmanın gerektirdiği soruların sorulmasını istedi.

Bazı gazetecilerin, fon soruşturmaları konusunda haber yaptıkları için tutuklandığını söyleyen ve bu duruma tepki gösteren Emir, "Bu krizi ancak üstüne etkili bir şekilde giderek, soyguncuların yakasına yapışarak ve çaldıkları, kaçırdıkları paraları geri getirerek ve hak sahiplerine dağıtarak çözebiliriz." dedi.

"Çalışmaya, üretmeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Antalya'da gerçekleştirilecek COP 31'in Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sunması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları, finansmana erişim, teknoloji paylaşımı ve adil sorumluluk ilkesinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Usta, "İklim adaleti, ülkelerin imkanlarını ve tarihsel sorumluluklarını dikkate alan hakkaniyetli bir yaklaşımı da gerektirir. Çocuklarımızın geleceğini korumak, şehirlerimizi güvenli hale getirmek ve doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmak aynı büyük sorumluluğun da parçalarıdır. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve milletimize hizmet etmeye de devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Fon soruşturmalarına değinen Usta, şunları kaydetti:

"Bu vurgunla ilgili yargımız bir an önce üzerine düşen görevi yaparak iddianamesini hazırlamalı, kim varsa suçlu, suç işleyen, bu işe katılmış, hepsiyle ilgili gereği yapılmalı ve tüm soruların cevapları en kısa sürede tüm kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu konuda sonuna kadar aynı tavırla ve netlikle yargımızın vereceği kararları tamamıyla beklemek ve arkasında durarak açıklamaları takip etmek üzere biz de büyük bir merak ve ilgiyle konuyu takip edeceğiz."

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir süre locadan Genel Kurul çalışmalarını takip etti.