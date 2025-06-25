TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ilinin sorunlarını anlattı. Şehirde elektrik sorunu olduğunu söyleyen Tanal, tapular konusunda da vatandaşların talepleri olduğunu ileri sürdü.

Ceylanpınar ilçesinde mezarlıkların yetersiz olduğunu kaydeden Tanal, "Parklar yetersiz, yeşil alanlar yetersiz. 13 ilçede ve şehir merkezinde sorunlar var. Küçük sanayilerin hepsi yetersiz. Şehir merkezinde 5 tane büyük cami var. Bir kısmı ibadete kapalı." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 26 Haziran'ın Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olduğunu söyledi. Uyuşturucu kullanımının dünyada arttığına işaret eden Cıngı, "Uyuşturucuyla mücadele sadece maddi yönlerle değil, aynı zamanda manevi destek, aidiyet duygusu ve anlam arayışıyla mümkün. Gerçek iyileşme; kişinin sevildiğini, değerli olduğunu ve yeniden başlayacağını hissetmesiyle mümkün olabilir. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri kadar eğitim, sosyal hizmetle, manevi rehberlikle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Cıngı, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin çalışmalarının örneklik teşkil ettiğini anlattı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat'taki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tarımdaki girdi maliyetlerinin arttığını söyleyen Sedef, "Çiftçimizin daha uygun şartlarda üretim yapabilmesi için bu kalemlerde sübvansiyonların artırılması gerekmektedir. TMO'nun alım süreçleri zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda tarımsal ürünlerin pazarlanması noktasında kooperatifçilik desteklenmeli ve üretici örgütleri daha etkin hale getirilmelidir." diye konuştu.