TBMM'de Gündem Dışı Tartışmalar - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM\'de Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM'de gündem dışı söz alan milletvekilleri, Kayseri'nin lezzetleri ve olası depremlere dikkat çekti.

14.01.2025 16:18
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, son günlerde bazı illerin pastırma, sucuk ve mantıya sahip çıkmaya çalıştığını söyledi. Çopuroğlu, "Bir sabah kalkıyorsunuz birileri sahip çıkmış, diğer gün başka birileri. Buradan söylüyorum, bu tatların ana vatanı Kayseri'dir, taklitler asıllarını yaşatır. Bu lezzetler, taklit edilebilir ama şehrimiz sadece lezzetten ibaret değildir." dedi.

Çopuroğlu, daha sonra AK Parti iktidarı döneminde Kayseri'de yapılan çalışmaları anlattı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bazı bilim insanlarının olası Tunceli ve Bingöl depremiyle ilgili ciddi uyarılarının olduğunu söyledi. Olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Erol, Tunceli'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi için taleplerin olduğunu hatırlattı. Erol, bu konuda Meclis'ten de destek istedi.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun kalite fındık fiyatı ile diğer kalite fındık fiyatları arasındaki farkın yüzde 40 olmasını istedi. Konal, zor şartlar altında üretim yapmaya çalışan fındık üreticisinin alan bazlı desteklerinin de artırılmasını talep etti.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulunda dinleyici ve basın locası girişinde yer alan merdivenlerin başlangıç noktasına, Genel Kurula gelen ziyaretçilerin düşmesini engellemek için cam korkuluk yapıldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Gündem Dışı Tartışmalar - Son Dakika

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