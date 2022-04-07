TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor - Son Dakika
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TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor

07.04.2022 23:09
TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, hazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine, maddeler üzerinden devam edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, hazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine, maddeler üzerinden devam edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılması amacıyla partisinin verdiği araştırması önergesi üzerine konuştu. Purcu, Romanların haklarının yenildiğini savunarak, " Türkiye'nin en yoksul kesiminin hakkı yenir mi? Nasıl Müslümansınız siz, mübarek ramazan ayında nasıl Müslümansınız?" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Purcu'nun sözlerine tepki gösterdi. Purcu'nun iftira attığını öne süren Elitaş, "Biz sizinle ilgili, senin soydaşlarınla ilgili bir konuda kanun teklifi verdiğimizde imzanı geri çekecek, TBMM'den bir ay süreyle kaçacaksın ve buraya gelip kürsüde iftira edeceksin. Bu, bir milletvekiline yakışan bir iş değildir" açıklamasında bulundu.

Açıklamaların ardından 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşmeleri, maddeler üzerinden devam ediyor.


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Vergi ve ekonomi paketinin ilk bölümündeki maddeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1) Vergi ve ekonomi paketinin ilk bölümündeki maddeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1) TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Süreyya Sadi Bilgiç, Katma değer vergisi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor - Son Dakika


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