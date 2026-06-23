TBMM'de İki Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de İki Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi

23.06.2026 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, Türkiye-Suudi Arabistan ve Türkiye-Brezilya arasındaki iki anlaşmayı onayladı.

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 2 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin ele alınmasının ardından geçen hafta görüşmeleri tamamlanan Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oylandı. Yapılan oylamayla, kanun teklifi kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da görüşülen Türkiye ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de yapılan oylamayla kabul edildi.

Daha sonra TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Brezilya, Politika, Türkiye, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de İki Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

21:56
Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
21:46
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar
Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 22:05:01. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de İki Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.