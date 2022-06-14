TBMM'de, İsveç cezaevlerindeki durum, Türkiye ile kıyaslandı

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nda, İsveç cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin şartları ile Türkiye'dekilerin durumuna ilişkin raporlar görüşüldü.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplanan komisyonda, komisyon üyelerinin ziyarette bulunduğu Kandıra Ceza İnfaz Kurumu ile İsveç'teki bazı ceza infaz kurumlarındaki uygulamalara ilişkin rapor, görüşüldü. Komisyon Başkanı Yurdunuseven, İsveç ziyaretine ilişkin kendi gözlemlerini değerlendirerek bazı konularda İsveç'in, Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu söyledi. Dikkatini çeken birkaç detayı paylaşmak istediğini aktaran Yurdunuseven, izlenimlerini şöyle anlattı:

"Bunlardan en önemlisi bence yapılan çıplak aramayla ilgili bir tespittir. İsveç makamları, çıplak aramada bana göre Türkiye'den çok geri. Çünkü inceleme esnasında gördüğümüz gibi arama tamamen çıplak vaziyette yapılmakta. Üzerine örtü dahi verilmemekte. Bunun bir fazlası da riskli gruplar dediğimiz uyuşturucu gibi cinsel istismar gibi gruplara ziyarete gelen ziyaretçiler de aynı şekilde tamamen çıplak bir vaziyette aranmakta. Özellikle çıplak arama hususunda İsveç, Türkiye'nin çok gerisinde. Bu bize gerçekten onur kırıcı geldi. Ayrıca çok dar bir alanda, tepesi tamamen tellerle kapatılmış sadece günde 1 saat gezebilecekleri bir alanda havalandırma yaptıklarını gördük. Tabii süreçte cezaevlerinde sigara içmek yasak. Bu 1 saatlik zaman içerisinde sigara ihtiyacını gidermek isteyenler olursa bu havalandırma alanlarında kullanabiliyor. İçeride, odalarda hiçbir şekilde sigara kullanımına izin verilmiyor."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da cezaevlerinin genel durumu ile ilgili üyelere bilgi verdi.