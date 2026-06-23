TBMM'de Kırıkkale ve Ekonomi Tartışmaları - Son Dakika
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TBMM'de Kırıkkale ve Ekonomi Tartışmaları

23.06.2026 15:56
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TBMM'de Kırıkkale'nin önemi, tarım fiyatları ve Kahramanmaraş'ın edebiyat zenginliği konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Kırıkkale" hakkındaki konuşmasında, Anadolu'nun merkezinde yer alan kentin, Türkiye için önemli bir değer taşıdığını belirtti.

Kırıkkale'deki ulaşım projelerinde mesafe alındığını dile getiren Öztürk, güzergahlarda güvenli ulaşım imkanının sağlanacağını ifade etti.

Öztürk, kentin konumu ve üretim kapasitesiyle savunma sanayisinin merkezi olmayı hak ettiğini vurguladı.

Alın terini toprağa emanet eden çiftçilerin emeğinin korunması gerektiğini kaydeden Öztürk, buğday ve arpada fiyat güncellemesi yapılmasını önerdi. Halil Öztürk, emeklilerle ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da aktardı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, "Ekonomi"ye ilişkin konuşmasında, vatandaşların feryat ettiğini, mutfakta yangın yaşandığını söyledi.

İktidarın milletin dertlerini görmediğini öne süren Meriç, sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Meriç, buğday ve arpa alım fiyatlarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, "Edebiyat şehri Kahramanmaraş" hakkındaki konuşmasında, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat şehri" olarak dahil edildiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş'ın şiirin sadece yazıldığı değil, yaşandığı bir kent olduğunun altını çizen Şahin, "Bir şehrin gerçek zenginliği yalnızca binaları ve yollarıyla olmaz. Zenginlik, fikir insanları, sanatçılardır, söylenen sözdür. Kahramanmaraş bu mirasıyla Anadolu'da yükselen edebiyat başkentidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Kırıkkale ve Ekonomi Tartışmaları - Son Dakika

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