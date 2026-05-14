TBMM'de Konya ve Samsun'un sorunları konuşuldu

14.05.2026 15:18
Buldan başkanlığında toplanan TBMM'de Konya ve Samsun'un yatırımları ve sel felaketi tartışıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Konya'nın hak ettiği yatırımları alamadığını ileri sürdü. Şehrin önemli üretim merkezlerinde vatandaşların mülklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Yüksel, "Vatandaşlara güven vermesi gereken devlet, hükümetin uygulamalarından korkar hale gelmiştir." sözlerini sarf etti.

Şehrin su ve ulaşım sorunları yaşadığını anlatan Yüksel, "Konya, ihmali değil yatırımı, günü kurtaran projeleri değil geleceği kurtaran hizmetleri hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Selin şiddetli yağmur nedeniyle değil, ihmaller nedeniyle yaşandığını savunan Karaman, "Dere yatağını kapatmak, derenin üzerini açmamak, ıslah projesini yapmamak, sel kapanı yapmamak kader değildir. Bu açıkça ihmaldir, kul hakkı ve kamu yönetiminin sorumluluğudur." diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümünün idrak edileceğini anımsatan Aksu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Aksu, Samsun'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Samsun'da bütüncül bir kalkınma yaşanıyor. Bu, sıradan bir büyüme değildir. Bu, Samsun'un yeniden ayağa kalkışıdır. Yalnızca şehir merkezi değil, Samsun'un tamamı yatay kalkınma modeliyle ayağa kalkmaktadır." dedi.

Şehirdeki yeni projelere de değinen Aksu, "Samsun, bir asır önce milletimizin dirilişine öncülük etti. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda katma değerli üretimle milletimizin yeniden şahlanışına öncülük edecek. Türkiye Yüzyılı kalkınmanın yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli şehirlerinden biri Samsun olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Son Dakika

