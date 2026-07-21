TBMM\'de Öğrenci Affı ve Tarım Sorunları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Uzun yıllar beraber çalıştığı danışmanı Gülhan Demiral'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileyen ve acısını paylaşanlara teşekkür eden Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "öğrenci affı"na ilişkin kanun teklifi ile 4 milyon ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edeceğini söyledi.

Uysal, "Bu sadece bir öğrenci affı değildir, yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır. Bu, ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de tarımın sorunlarının her geçen gün arttığını savunarak, tarımda yaşanan sorunların raftaki ürünün daha pahalıya gelmesine yol açtığını söyledi.

Gürer, "Tarım kesiminin borçları, tarihi rekor kırıyor. 1 trilyon 439 milyar 81 milyon liraya şu an tarım kesiminin borçları erişmiş durumda. 2026 yılında verilmesi gereken destek Tarım Kanunu'na göre 722 milyar iken verilen destek 168 milyar lirada kaldı." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te 31 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde tüm dünyanın kör ve sağır bakışları altında insanlığın kanını donduran bir vahşet yaşandığını belirtti.

Salman, "Aradan geçen 31 yıla rağmen yüreklerimizdeki sızı yerini korumaktadır. Soykırımın ardından Srebrenitsa ve çevresinde bugüne kadar 85 toplu mezar tespit edilmiş ve buralarda yaklaşık 7 bin soykırım kurbanının kemik kalıntılarına ulaşılmıştır. Ancak onca yıla ve yürütülen kazılara rağmen binden fazla şehidimizin cenazesine maalesef henüz ulaşılamamıştır." dedi.