TBMM'de Okul Saldırıları İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen saldırıların ardından TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da görüşmeler öncesinde söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından mevcut kanun teklifinin görüşmelerine ara verilmesi çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi.
Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları yeniden başlarken, haftaya Salı günü okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik tüm partilerin ortak kararıyla çalışma yürütüleceği ve bu kapsamda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. - ANKARA
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?