TBMM'de okul saldırıları komisyonunun yeni başkanı AK Partili İsa Mesih Şahin oldu - Son Dakika
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TBMM'de okul saldırıları komisyonunun yeni başkanı AK Partili İsa Mesih Şahin oldu

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TBMM\'de okul saldırıları komisyonunun yeni başkanı AK Partili İsa Mesih Şahin oldu
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TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Şahin, pazartesi resmi sürecin tamamlanacağını, okul saldırıları ve dijital risklere ilişkin çözüm önerileri içeren raporun yazımına geçileceğini belirtti.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın TBMM Başkanvekili olmasıyla boşalan Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığı için seçim yapıldı. Tek aday olan AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Komisyon Başkanı seçildi.

Toplantıya katılan Beyazıt, Şahin'i tebrik etti. Komisyonun güzel çalışmalara imza attığını söyleyen ve görevinin çok önemli olduğunun altını çizen Beyazıt, "Çünkü gerçekten okullarda meydana gelen buna benzer hadiseler sadece okuldan ibaret değil. Ailenin, çevrenin, okulun ve toplumun bütün bir ilişki içinde olduğu bir değerlendirme yapılması gerekiyor." dedi.

Beyazıt, Komisyonun önceki toplantılarında pek çok kişinin dinlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu tür olayların engellenmesi, önlenmesi açısından komisyonumuz çok güzel bir rapor hazırlayarak bunu sonuçlandırır diye düşünüyorum. TBMM'de ne tür bir mevzuat yapılması gerektiği ve yasa değişikliği noktasında önayak olacağını düşünüyorum. Ben de Meclis Başkanvekili olarak çocuğun üstün yararı noktasında tarafım. O anlamda da elimden gelen gayreti ben de yapmak isterim, yapma noktasında da samimi olarak gayret gösteririm."

"Pazartesi itibarıyla da resmi sürecimiz bitecek ve rapor yazım aşamasına geçeceğiz"

Komisyon Başkanı Şahin, TBMM Başkanvekili Beyazıt'a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Önemli bir soruna merhem olmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Hem Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ve dijital mecralarda yaşanan sorunlarla ilgili tespitlerimiz var ve çözüm önerilerimiz olacak." şeklinde konuştu.

Komisyonun çalışmalarında sona geldiğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi itibarıyla da resmi sürecimiz bitecek ve rapor yazım aşamasına geçeceğiz. Raporda gerçekten kapsamlı notlarımız var. Buradaki en büyük arzumuz bu önemli soruna birlikte, oy birliğiyle bir metin ortaya koyabilmek, yol haritası çıkarabilmek. İnşallah raporda dijital mecralarda yaşanan sorunlardan aile birliğine, okullarımızın fiziki güvenliğinden dijital radikalleşmeye kadar çok önemli notlar yer alacak. Silaha erişimden farklı alandaki önemli tedbirlere kadar raporumuzda çok iyi bir yol haritası oluşturacak."

Öte yandan Şahin'in aday olmak için ayrıldığı Komisyon sözcülüğü için de seçim yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Komisyon Sözcüsü seçildi.

Şahin, toplantı sonunda Beyazıt'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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