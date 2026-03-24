TBMM'de Ramazan Konuşmaları

24.03.2026 16:09
Meclis Başkanvekili Celal Adan, Ramazan'ı kederle geçirdiğimizi ve Türkiye'nin istikrarını vurguladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, birleşimin açılışında yaptığı konuşmada, ramazan ayının ve Ramazan Bayramı'nın buruk ve kederli geçtiğini belirtti.

Soykırımcıların ve işgalcilerin döktüğü kanların vicdanları yaktığını vurgulayan Adan, medeniyet havzasının ve gönül coğrafyasının ateş altında olduğuna dikkati çekti.

Celal Adan, küresel güçlerin Gazze'ye, Lübnan'a ve İran'a saldırarak sivilleri katlettiğini söyledi.

İsrail-İran geriliminin bölgeyi karanlığa sürüklediğine işaret eden Adan, şöyle devam etti:

" Türkiye, bir sulh ve selamet adası gibi ateş çemberinin tam ortasında durmaktadır. İnsanoğlu tarihin keskin dönemeçlerinden birini atlatmaktadır. Bu karanlık günlerde tek vazifemiz vardır, Türkiye'nin istikrar, istiklal ve istikbal mücadelesine omuz vermek, memleketin huzuruna halel getirmemek her birimizin ortak mesuliyetidir. Bütün dünyada barış güvercinleri kanla boğulurken sergilediğimiz dirayetli duruş hayatidir. Gündelik siyasi hesapları, kısır çekişmeleri bir kenara bırakmak mecburiyetimiz vardır. Büyük Türk milletinin Meclis'ine yakışan tavır budur. Bu çatı sıradan bir yapıdan daha fazlasını korumaktadır."

Adan, Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere göğüs geren ve 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde tanklara kafa tutan TBMM'nin, bugün de milleti ve devleti müdafaa etme azminde olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanvekili Adan, konuşmasının ardından gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Türkiye'nin askeri ve savunma sanayisi kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, KAAN'ın yalnızca bir savaş uçağı projesi olmadığının altını çizdi.

ALTAY tankının, Kara Kuvvetlerinin ana omurgasını tahkim eden stratejik bir proje haline geldiğini ifade eden Karakoç, savunma sanayisindeki adımların, Türkiye'yi yön tayin eden ülke konuma getirdiğini dile getirdi.

Karakoç, "Orta Doğu'daki hiçbir gelişme Türkiye'den bağımsız değildir. İran'daki gerilim Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren hayati meseledir." dedi.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'nın kalkınma ve atılım trenini kaçırdığını öne sürdü.

Kentin kenarda bekletildiğini savunan Bilici, gençlerin gelecek kaygısıyla diğer şehirlere gittiğini, Adana'da çiftçinin yarınına veda ettiğini, çiftçinin kimsesiz kaldığını iddia etti.

"Ankara'mız çalışmaya, üretmeye devam edecektir"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara'nın savunma sanayisi yolculuğunun yoğun yatırımlarla sürdüğünü kaydetti.

Dünyanın keskin sınamalardan geçtiğini dile getiren Yıldız, Türkiye'nin dünyanın savunma paradigmasını değiştirdiğini ifade etti.

Yıldız, KAAN'ın, ALTAY tankının hayranlıkla izlendiğine işaret ederek, "Ankara, başkentlerden bir başkent değildir. Ankara'mızın omuzlarında yükselen savunma sanayimiz ile Ankara'mız bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı kılmak adına çalışmaya, üretmeye devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Celal Adan, Politika, Türkiye, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
