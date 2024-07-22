TBMM'de sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin önerge kabul edildi

Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin AK Parti grubunun 4'ncü madde üzerinde sunduğu önerge kabul edildi.

AK Parti Grubu'nun sunduğu önergeye göre sokaklardan toplanarak bakımevlerinde rehabilite edilen kedilerin sokağa salınması öngörülürken, köpekler ise bakımevlerinde kalacak. Önerge üzerine söz alan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "4'ncü madde için öncelikle amacımızı söylemiş olalım ki önergemizin amacı anlaşılsın. Şimdi burada bizim amacımız bugüne kadar günümüzde kontrol edilemez noktaya ulaşan sayısız hayvan popülasyonu sebebiyle artan saldırılar ve uzun süre hastalıklar artarak bir sağlık problemine dönüşebilir. Bu sebeple mevcutta uygulanan yakala, kısırlaştır, sal metodu yerine yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir modeli burada uygulanıyor. Bir de bizim bu teklifimizde, köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bu barınaklarda kalması öneriliyor. Başka hayvanlar da var, belediyelerimiz veya hayvan barınağı kuran diğer kuruluşlarımızın yaptıkları diğer hayvanlarla alakalı değişiklikler var. Örneğin kedi rehabilite edildiğinde doğaya geri salınabilmeli, bunu öngörüyoruz. Köpeklerle alakalı bir sıkıntıyı ise hepimiz burada biliyoruz" dedi. - ANKARA