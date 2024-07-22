TBMM'de sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ilk 3 maddesi kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin görüşmeleri tekrar başladı.
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.
Komisyon yine tartışmalarla başladı. Meclise gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci'ye tepki gösterdi. Muhalif vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verildi. - ANKARA
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