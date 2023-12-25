 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM'de "Samsun'dan Cumhuriyete Yüzde 100" resim sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de "Samsun'dan Cumhuriyete Yüzde 100" resim sergisi açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker'in "Samsun'dan Cumhuriyete Yüzde 100" resim sergisi TBMM'de açıldı.

TBMM\'de "Samsun\'dan Cumhuriyete Yüzde 100" resim sergisi açıldı
25.12.2023 - 13:12,
Abone Ol

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker'in " Samsun'dan Cumhuriyete Yüzde 100" resim sergisi TBMM'de açıldı.

Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen açılışta konuşan Eker, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Eker, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ın 100. yılının ardından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla da bir sergi hazırladığını anlattı. Eker, sanatçı olarak bu değerlere karşılık verebilmek için çalıştığını söyledi. Çalışmanın 23 artı 1 eserden oluştuğunu dile getiren Eker, "Sadece 100 yılın bir sergisi değil, Türk tarihinin, kültürünün, coğrafyamızın, tüm mücadelelerimizin izlerini taşıyan bir sergi." diye konuştu.

Eker, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclis'te sergi açmaktan onur duyduğunu anlattı.

Açılışa katılan TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Eker'in önemli eserlerini Meclis çatısı altında sergilemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eserlerin, milli ve manevi duygular üzerine inşa edildiğini dile getiren Uzun, milletvekilleri ve Meclis çalışanlarını sergiyi gezmeye davet etti.

Açılış konuşmalarının ardından Eker, davetlilere sergilenen resimler hakkında bilgi verdi.

Sergi, 30 Aralık'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Metin Eker, Samsun, Sanat, Kültür, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 'Samsun'dan Cumhuriyete Yüzde 100' resim sergisi açıldı - Son Dakika


13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi

Son Dakika
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de "Samsun'dan Cumhuriyete Yüzde 100" resim sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement