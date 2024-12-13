TBMM'de Sednaya Cezaevi İncelemesi Talebi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Sednaya Cezaevi İncelemesi Talebi

Mustafa Alkayış, Suriye'deki Sednaya Cezaevi'ndeki insan hakları ihlalleri için TBMM'ye başvurdu.

13.12.2024 14:16
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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, Suriye'deki Sednaya Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin, komisyonca incelenmesi talebiyle TBMM'ye dilekçe verdi.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de rejim tarafından yapılan insan hakları ihlallerinin takibi ve ortaya çıkarılması gerektiğini, özellikle Sednaya Cezaevi'nden gelen görüntülerin bütün dünyada infial yarattığını belirtti.

İnsanlara "Bu kadar da olur mu?" dedirten görüntülerle karşı karşıya kalındığını söyleyen Alkayış, bu durumun sadece üzülmekle geçiştirilmemesi gerektiğini, insan hakları ihlallerinin sadece ilgili devleti değil tüm dünyayı ilgilendirdiğini söyledi.

"İnsanlık arşivine geçmesi adına..."

Alkayış, başta Sednaya Cezaevi olmak üzere Suriye'deki bütün cezaevlerinin, insanların sorguya alındığı mekanların insan hakları teşkilatları tarafından incelenmesi ve raporlanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tutuklu ve Hükümlü Hakları alt komisyonu üyesiyim. Dün, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bir dilekçe ile müracaat ettim. Mevzuatımız ülke içiyle ilgili değil, dünyanın neresinde bir insan hakları ihlali iddiası varsa komisyon olarak gidebiliyoruz, inceleyebiliyoruz, raporlar alabiliyoruz. Endişem de şu, delillerin bir an önce arşivlenmesi lazım. Oradaki durumun sadece görünen kısmını değil görünmeyen kısmının ve özellikle buraya alınan insanlar, tutuklular mı hükümlüler mi, haklarında mahkeme kararı var mı yok mu, niçin tutuluyorlar? Kendisinden haber alınamayan insanlar olduğu söyleniyor. Bunların sayısının ne olduğu, hangi koşullarda cezaevlerinde tutulduğunun insanlık arşivine geçmesi adına Türkiye'nin bu anlamda bir adım atması gerekiyor diye düşünüyoruz."

Dilekçeyi sunmalarından sonra komisyon başkanının konuya dair bir çalışma yapıldığını söylediğini belirten Alkayış, TBMM adına çok kısa sürede Suriye'de böyle bir ziyaret olmasını insan hakları adına talep ettiklerini kaydetti.

TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Medyada yer alan haberlere göre rejim, Sednaya Cezaevi'nde alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tutmuş, onlara defalarca işkence yapmış ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bırakmıştır.

Bu bilgiler ışığında TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde bulunan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun Suriye'de son zamanlarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde Sednaya Cezaevi'nde yerinde incelemelerde bulunmak üzere komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetin en kısa sürede görevlendirilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Sednaya Cezaevi İncelemesi Talebi - Son Dakika

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