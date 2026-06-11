TBMM'de Trafik Sorunu ve Kızılay'ın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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TBMM'de Trafik Sorunu ve Kızılay'ın Önemi Vurgulandı

11.06.2026 15:22
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Genel Kurulda, Trabzon'daki trafik sorunu ve Türk Kızılay'ın önemi üzerine milletvekilleri konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'da ciddi anlamda bir trafik sorunu yaşandığını belirterek, bu sorunun çözülmesini istedi. Erzincan ile Trabzon arasında demir yolunun yapılmasına ilişkin verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Aydın, "Trabzon'un meseleleri vaatlerle, sözlerle, afişlerle çözülemez. İcraatla çözülür." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, bugünün Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu kurumun köklü geçmişiyle büyük bir iyilik hareketine dönüştüğünü ve milletin göz bebeği haline geldiğini vurguladı.

Aksu, "Türk Kızılay yalnızca bir yardım kuruluşu değil, milletimizin vicdanını temsil eden, iyiliği kurumsallaştıran ve dayanışma kültürünü yaşatan büyük bir merhamet çınarıdır. Savaşlarda, afetlerde ve insani krizlerde ihtiyaç sahiplerine ulaşan köklü bir iyilik ocağıdır." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan ise Mardin'in sorunlarını anlattı.

Mardin ve ilçelerinde elektrik kesintileri, ulaşım, alt yapı, sağlık, eğitim ve işsizlik gibi çok önemli sorunlar bulunduğunu belirten Aslan, sorunların bölge halkının günlük yaşantısını çok olumsuz etkilediğini ve bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Kızılay, Trabzon, Ekonomi, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Trafik Sorunu ve Kızılay'ın Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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