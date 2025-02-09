TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başlıyor

Politika

TBMM'de bu hafta, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, ilk 10 maddesi kabul edilen, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Teklifin ikinci bölümünde kalan maddelere göre; meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak. Diğer taraftan Genel Kurulda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlenecek. TBMM Genel Kurulu, komisyona 22 üye seçecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Dışişleri Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı 5 uluslararası anlaşmayı görüşmek üzere salı günü toplanacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2024 Yılı Yıllık Raporu Sunumu ile alt komisyonun kurulmasına ilişkin kararı görüşmek için bir araya gelecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK) yetkililerini dinleyecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün katılımıyla; Erzurum ve Erzincan ceza infaz kurumları inceleme raporlarının görüşülmesi ve inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasının belirlemek için çarşamba günü toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.