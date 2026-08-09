TBMM'de Ulaşım ve Anlaşmalar Gündemi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı'nın çözüm bekleyen ulaşım ve altyapı sorunları yaşadığını söyledi.

Kentin şehir içi trafiğini rahatlatmak adına atılan adımların önemine dikkati çeken Yılık, "Ancak transit geçişlerin, şehir içi trafiğin kilitlenmesini önleyecek Çankırı Çevre Yolu projesinin hızlıca tamamlanması artık ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Aynı şekilde Çubuk, Şabanözü, Orta yolu ile ilçe bağlantı yollarımızın standartlarının bir an önce yükseltilmesi ve Ankara güzergahındaki merkez köy kavşaklarımızın güvenli hale getirilmesi hayati önem taşımaktadır." dedi.

Şehrin yatırım kapasitesine ve istihdama verdikleri öneme işaret eden Yılık, Çankırı'nın tarım ve hayvancılık kapasitesine değinerek, "Çiftçimizin ve besicimizin desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bölgedeki sulama projelerinin bir an önce hızlandırılması ve tamamlanması gerekmektedir. Çankırı ekonomisinin omurgasını oluşturan tarım ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği için bu şarttır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Ege Bölgesi'ndeki bazı hapishanelerde yapılan görüşmeler sonrasında hazırlanan bir rapora işaret ederek, İdari Gözlem Kurullarının, disiplin süreci devam eden tutuklulara ilişkin "olumsuz karar verdiğini" ileri sürdü.

Hapishanelerde keyfi uygulamaların yoğun şekilde yaşandığını öne süren Çubuk, "Kaç kitap bulunduracağınız, mektuplarınıza ne yazacağınız, gelen fotoğraflar aile üyeniz değilse fotoğraflardaki manzara resimleri dahi suç teşkil ettiği iddiasıyla size verilmiyor. Televizyonlar sınırlandırılıyor, gazeteler, dergiler verilmiyor. Kimi gazeteler verilirken hapishanelerle ilgili haberler olduğu için kesilerek veriliyor, bazen hiç verilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşmadan başta İsrail rahatsız"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine işaret etti.

Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barışı, huzuru, istikrarı, güvenliği ve refahı sağlamaktır." dedi.

Türkiye'nin dış politikasının "tek eksenli olmadığını" belirten Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye hem NATO müttefikidir hem de kendi coğrafyasında barış ve güvenlik için yeni girişimler geliştirme hakkına sahiptir. Bugün ülkemiz için hayati önem taşıyan Mekke Paktı'na ilişkin 'Ülkemizi savaşa sokuyorlar' diye ortalıkta yaygara çıkaranlar var. Bölgenin en büyük 3 Müslüman ülkesinin aralarında imzalamış oldukları bu anlaşmadan kimlerin rahatsız olduğuna iyi bakmamız lazım. Bu anlaşmadan başta İsrail, Yunanistan rahatsız. Bölgenin dışındaki başka ülkeler rahatsız. İsrail ve Yunanistan'ın rahatsız olduğu böyle bir anlaşmadan sen niye rahatsız oluyorsun kardeşim. Bunu sormazlar mı adama?"

Adem Yıldırım, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'nin menfaatine olduğunu vurgulayarak, "Anlaşmanın hemen akabinde Pakistan'ın nükleer gücü, Türkiye'nin silah ve askeri gücü, Suudi Arabistan'ın da finansal gücünün şimdiden bölgedeki teröristleri ve bölgedeki şımarıklığıyla her ülkeye saldırı hakkını kendinde gören İsrail'i tehdit ettiğini görüyoruz." dedi.

Yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yarın 100 yıllık yalnızlığın son bulacağını, bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi Türk ve Kürt kardeşlerin kucaklaşacağını dile getirdi.

Yücel Arzen Hacıoğulları, şöyle konuştu:

"Türküler, şarkılar söylenmeli davul, zurnayla. Zeybekler, halaylar, horonlar çekilmeli. Haydi Sezen Aksu, haydi gülümse. İşte o şehre o film geldi. Barış kapıda. Marifet barışı bekletmemek, barışın sırrı bu. Orhan Pamuk'un bir gün okuyup hayatını değiştiren Türkiye kitabı şimdi yazılıyor rengarenk kalemlerle. Haydi Yılmaz Erdoğan, Kıraç, Tarkan. Bu ülkenin bütün sanatçıları, haydi. Gün bugün. Alın elinize sazı, vurun teline Ahmet Kaya gibi 'bam bam' diye. Bazı günler tarih yazılmaz, bazı günler tarih bestelenir."