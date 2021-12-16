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TBMM'de 'Uludere' tartışması - Son Dakika

TBMM'de 'Uludere' tartışması

16.12.2021 18:04
TBMM'de 'Uludere' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Uludere' tartışması yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Uludere' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 'Uludere tartışması yaşandı. CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Uludere'de 19'u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, Uludere'de yaşananlar için adaletin gelmediğini savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Uludere'de, alınan bir istihbarat çerçevesinde 'Fehman Hüseyin' denilen, terör örgütünün liderlerinden birisinin Türkiye üzerinden geçip Suriye'ye yerleşeceğiyle ilgili bir istihbari bilgi alındığını söyleyerek, "'Fehman Hüseyin' denilen, PKK terör örgütünün önderlerinden birisinin Türkiye üzerinden Suriye'ye gidip orada bir terörist yapılanmaya destek olacak bir faaliyette bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla yapılan bir istihbarat. Ama sonuçları, istihbari bilginin verdiği sonuçlar çerçevesinde hakikaten Uludere'de kabul edemeyeceğimiz, bütün vicdanları yaralayan bir hadise gerçekleşti. Nitekim, ilk anda sanki Fehman Hüseyin varmış gibi yapılan eylem, hareket, daha sonra, oradan, sınır dışından Türkiye içerisine gelen ve oradaki kaçak ticareti yaptığı ifade edilen genç yavrular kullanılarak, kamufle olup, onların arasına sızıp yapılan bir eylem, bir işlem gibi gösterildi. Çünkü terör örgütü zaten bunları yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Elitaş, olayın sorumlularını sorgulayarak, "Bugün Sayın Gök 'Devlet bunun hesabını sormalı, varsa suçlu hesabını vermeli' diyor; katılıyorum. İşte, bunun hesabını kimden soracağız biz? Sadece hedef aldığım kişi o lanet PKK terör örgütüdür. Siz niye üzerinize alınıyorsunuz? Bugün bu ülkede 1980 öncesinde, 5 bin genci birbirine kırdırıp darbe şartlarını olgunlaştırmaya çalışan, 'Artık şartlar müsait olursa darbe kaçınılmaz' diyen zihniyet, 1977 ile 1979 arasında, 12 Eylül 1980 arasında 4 bin 500 gencimizi "sağcı-solcu" diye birbirlerine kırdırdı. O dönemde üniversitede olan arkadaşlarımız bunları yaşadılar, bunların acısını şimdi görüyoruz. Kimlerin kimlere alet edildiklerini görüyoruz. Ama 1983 yılından itibaren PKK terör örgütünü besleyip dış mihrakların yabancı kuruluşların aleti olan, piyon olarak kullandırmaya çalışanlar bugün bu süreç içerisinde 40 bin Kürt kardeşimizi katlettiler. Kim katletti? PKK terör örgütü katletti" şeklinde konuştu.

Elitaş, HDP gurubunun tepkilerine 'Benim hedefim PKK, benim hedefim lanetli teröristler; ben, teröriste lanet okuyorum, milletvekiline değil" şeklinde cevap verdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Uludere'da çocukların cenazelerini gördüğünü söyleyerek, "Hüseyin Çelik o zaman Parti Sözcüsüydü, akşam saatlerine kadar, bir önceki günden diğer akşam saatine kadar açıklama bile yapmadı, 34 çocuk ölmüştü ve şu anda önümde dönemin Başbakanı Erdoğan'ın, Sözcünün, diğerlerinin açıklamaları var. Bugün Elitaş yepyeni bir şey söyledi on yıllarca sonra, bunu savcılık takipsizlik kararı verdiği halde söyleyemedi" diye konuştu.

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Uludere'ye adalet gelmediğini ve bunu sorguladıklarını belirterek, "Bu insanlara söz verildi ama bu sözler tutulmadı. Roboski'de yaşayan yurttaşlarımız devlete o kadar bağlıydı ki bu ölen çocukların 27'sinin ailesi korucuydu, 1'inin de kendisi korucuydu ve bu olaydan tam sekiz ay sonra Roboski'de bir askeri araç devrildi, 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı" diye konuştu. - ANKARA

Ankara, Terör, TBMM, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM'de 'Uludere' tartışması - Son Dakika


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