TBMM'de Vergi ve İşkence İddiaları Görüşüldü

06.05.2026 15:54
TBMM'de Hatay'daki vergi sorunları ve Diyarbakır'daki işkence iddiaları gündeme geldi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'da iş yerlerine yönelik vergi tahsilatı sistemini eleştirdi.

Hatay'daki mükelleflere "sektörel karlılık ortalamasının altında vergi verdin, rakamını yükselt" dendiğini öne süren Çalışkan, şehirdeki Maliye personelinin az olması nedeniyle KDV iadeleriyle ilgili işlemlerin geciktiğini savundu.

Çalışkan, "Bir taraftan mükellefe KDV iadesi ödenmiyor, mükellefin aynı anda mahsuplaşmak istediği MTV vergileri için ise araçlarına haciz konuyor, banka hesapları bloke ediliyor ve borcundan dolayı faiz işletiliyor. Ne yazık ki Hatay depremde darbe yedi, ama sanki 'Düşene bir tekme daha vurayım' diyerek her alanda daha kötü muamelelere maruz kalıyorlar." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesine işkence yapıldığını ve hukuki ve insani yardımlardan mahrum bırakıldığını iddia etti.

Narin Güran'ın ailesi dışında da farklı durumlar nedeniyle gözaltına alınan bazı kişilerin "işkenceye ve kötü muameleye uğradığını" ileri süren Elçi, "İşkencenin yasak olduğunun evrensel bir ilke olduğunu, işkencenin insan onuruna bir saldırı olduğunu defalarca dile getirsek sesimizi duyacak var mı? İşkence suçtur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri'nin Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu (ACES) tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri'deki spor yatırımları ve bu alandaki etkinliklere dikkati çeken Cıngı, "Bünyesinde 6 bine yakın şehri barındıran ACES içinde Kayseri'nin bu ünvana layık görülmesi, ulaşılan seviyenin tesadüfi değil, planlı ve kararlı bir yatırım anlayışının tezahürü olduğunu açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Cıngı, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasının ve 365 gün sürecek uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasının, kentin marka değerinin ve prestijinin artmasına katkı sağlayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Spor turizmi üzerinden konaklama, gastronomi, ulaşım ve perakende sektörlerinde doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Erciyes'te kış ve kar sporlarının gelişimini de tetikleyerek dağımızın bir kış destinasyonu olarak global tanınırlığını artıracak. Kayseri'yi üst düzey sporcuların, kulüplerin, global spor ağlarının merkezi haline getirecek, Türkiye'nin spor diplomasisini güçlendirerek, işbirliklerinin artmasına katkı sunacaktır."

Kaynak: AA

