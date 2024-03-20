TBMM'de Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor

TBMM'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeler, Ramazan Bayramı'nın ardından 16 Nisan'da başlayacak. Yeni anayasa yapma sürecinde, siyasi partilerden görüş alınacak ve genel bir çerçeve belirlenecek. Yeni anayasanın açık, net ve katılımcı bir toplumsal sözleşme olması hedefleniyor.

20.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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TBMM'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeler, Ramazan Bayramı'nın ardından 16 Nisan'da başlayacak.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni anayasa yapma sürecinde, Meclisteki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.

Başlıklar belli olduktan sonra siyasi partilerden, bu başlıkların altındaki maddelere ilişkin teklifleri istenecek.

AK Parti kaynakları, yeni anayasanın açık, net bir çerçeve belirlemesi, 90-100 madde arasında olması ve detayların daha sonra hazırlanacak kanunlarda yer alması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, yeni anayasanın, toplumun tümünün sahiplendiği, her bir kesimin katkıda bulunacağı, sivil, demokratik ve katılımcı bir toplumsal sözleşme olmasının da önemini vurguluyor.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, Ramazan Bayramı'ndan sonra 16 Nisan'da siyasi partiler arasında görüşme trafiğinin başlaması bekleniyor.

Öte yandan, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve çeşitli platformlardan da "hangi başlıklarda nasıl bir anayasa" beklentisi olduğu yönünde alınan tekliflerin, TBMM'de bir havuzda toplanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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