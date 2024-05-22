TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Haberlerin Telif Hakkı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiğini Söyledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Haberlerin Telif Hakkı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiğini Söyledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Haberlerin Telif Hakkı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiğini Söyledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun haberlerin bir fikir ve sanat eseri sayılması talebini değerlendireceğini ve haberlerin telif hakkı olarak kabul edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Yayman, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun günün şartlarına cevap veremediğini ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi için kanunun yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dijital mecralarda çifte standarda karşı olduklarını ve evrensel normların işletilmesini istediklerini ifade etti.

22.05.2024 12:53
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Haberin bir fikir ve sanat eseri sayılması noktasında bir talep var. Bu talebi komisyonumuz değerlendirecek. Ben de haberin ve içeriğin bir telif sayılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Yayman, "TBMM için küçük, Türkiye'deki fikir ve sanat eserleri ve tüm bileşenler, basın emekçileri için büyük bir adım için buluşmaktayız, tarihi bir gündeyiz." diyerek konuşmasına başladı.

Komisyon olarak, kuruldukları günden bu yana "dijital telif" konusunu gündemde tutmaya ve bu konuda yasal altyapı hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Yayman, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun tarihinin 1951 olduğunu, bugünkü tarihin 2024 olduğunu düşündüğümüzde nasıl bir olguyla karşı karşıya olduğumuzu görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun günün şartlarına cevap veremez nitelikte olduğunu vurgulayan Yayman, "Toplantımızın amacı kanunun yeniden yapılandırılması ve özellikle medya sektöründe çok ciddi bir talep olarak karşımızda bulunan emek hırsızlığının önüne geçilmesidir." dedi.

Bir taraftan iletişim teknolojisindeki gelişmelerin, diğer taraftan toplumsal talep ve ihtiyaçların çeşitlenmesi, teknoloji dünyasındaki farklılıklar ve nüfus artışının, genelde kamu yönetiminde özelde de pek çok alanda yeniden yapılanmayı, reformu zorunlu kıldığını söyleyen Yayman, bugün bu konuyu ele alacaklarını ifade etti.

Haberin bir fikir ve sanat eseri sayılması noktasında talep olduğunu anlatan Yayman, şöyle devam etti:

"Bu talebi komisyonumuz değerlendirecek. Bu konuda bir müzakere yapacağız. Ben de haberin ve içeriğin bir telif sayılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa örneklerine, Kıta Avrupası, Anglosakson örneklerine bakıldığında haberin bir telif konusu edildiğini görüyoruz. Neden bu konu önemli? Çünkü bir taraftan içerik üreten, personel istihdam eden ve o konuyla ilgili bir kurumsal yapılanmaya giden yapıların eserlerinin ya da haberlerinin hiçbir telif ödemeden ya da hiçbir referans verilmeden alınması, kullanılması; son tahlilde bu kurumların kan kaybetmesine, bir ekonomik zarara uğramasına yol açmaktadır. Temel mesele reklam gelirleri meselesidir. Reklam gelirlerinin azalması, bu artık kurumsallaşmış yapıların zaman içinde güç kaybetmelerine ve habere ulaşmak için harcadıkları emeğin ortadan kalkmasına yol açmaktadır."

5N1K kuralına işaret eden Yayman, "Bizim burada tecrübeli, kurumsallaşmış yapıların kamusal haberciliği önceleyen ve toplum yararını gözeten habercilik anlayışı yerine temel meselesi etkileşim almak ve nasıl olursa olsun bir farkındalık oluşturarak reklam geliri elde etmek olan isimsiz, fake ya da isimli yapılara karşı bizim muhakkak tedbir almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital mecralarda çifte standarda karşıyız"

Yayman, habercilikte evrensel normların işletilmesi ve Avrupa'da olan örneklerin Türkiye'de de olmasını istediklerinin altını çizerek, "Dijital mecralarda çifte standarda karşıyız. Bu, X için de Instagram için de TikTok için de dijital telif konusunda da geçerli. Bizim bu konularda muhakkak tedbirler almamız lazım." dedi.

Rekabet Kurumu ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünden yetkililerin sunumlarıyla toplantı devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Haberlerin Telif Hakkı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiğini Söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Haberlerin Telif Hakkı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiğini Söyledi - Son Dakika
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