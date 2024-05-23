TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'dijital telif' açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'dijital telif' açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde farklı telif uygulamalarının olmasını istemediklerini belirtti. Yayman, Türkiye'nin Avrupa'da izlenen telif uygulamalarını benimsemesini istediklerini söyledi. Ayrıca, içerik üreticilerinin emeklerinin kayıt altına alınması ve haberlerin telif kapsamına alınmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

23.05.2024 19:59
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan "dijital telif" açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman:

" Almanya'da farklı bir telif yasası, Fransa'da farklı bir telif uygulaması, Türkiye'de farklı bir telif uygulamasını istemiyoruz. Avrupa'da nasıl bir pratik izliyorsa, Türkiye'de de aynı pratiği izlemesini istiyoruz"

ANKARA - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Almanya'da farklı bir telif yasası, Fransa'da farklı bir telif uygulaması, Türkiye'de farklı bir telif uygulamasını istemiyoruz. Avrupa'da nasıl bir pratik izliyorsa, Türkiye'de de aynı pratiği izlemesini istiyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, dijital telif hakkında konuştu. Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu olarak tarihi bir toplantı yaptıklarını belirterek, Telif Hakları Genel Müdürü ve Rekabet Kurulu Başkanı geldiğini ve dijital telif hakkında sunum yaptıklarını ifade etti. Yayman, "Konuyu ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ele aldık. Bu bir tarihi adımdır, tarihi bir yaklaşımdır. Dijital telif konusu çok önemli. Google bu konuda çifte standart uygulamasını istemiyoruz. Almanya'da farklı bir telif yasası, Fransa'da farklı bir telif uygulaması, Türkiye'de farklı bir telif uygulamasını istemiyoruz. Avrupa'da nasıl bir pratik izliyorsa, Türkiye'de de aynı pratiği izlemesini istiyoruz" dedi.

Emek hırsızlığına karşı olduklarını belirten Yayman, "İçerik üreticilerinin içeriklerinin izinsiz olarak alınması, kullanması doğru değil. Haberin artık bir telif kapsamına alınması, haber üreticilerinin emeklerinin kayıt altına alınması, değerlendirilmesini çok tarihi gelişme olarak görüyoruz. Haziran ayı içerisinde Google temsilcileri tekrar Mecliste Dijital Mecralar Komisyonu'nda açıklamalarda bulunacaklar ve beraber nasıl bir yol yürüyeceğimizi konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hüseyin Yayman, Türkiye, Almanya, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan 'dijital telif' açıklaması - Son Dakika

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