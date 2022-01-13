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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, gazeteciliğin dijital dönüşümü ve sorunları görüşüldü - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, gazeteciliğin dijital dönüşümü ve sorunları görüşüldü

13.01.2022 17:54
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, gazeteciliğin dijital dönüşümü ve sorunları görüşüldü

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda 'Türkiye'de Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü ve Sorunları' görüşüldü.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda 'Türkiye'de Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü ve Sorunları' görüşüldü. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, yeni neslin artık her şeyi dijital ortamda okuduğunu belirterek, "Gazetelerin bu etkileşimden önemli ölçüde etkilendiğini hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri 'Türkiye'de Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü ve Sorunları'nı dinledi. Burada konuşan Başkan Yayman, koronavirüs salgının dünyada sadece siyasetin, ticaretin, ekonominin, toplumsal hayatın, gündelik hayatın değil, topyekün hayatın dijitalleşmesine yol açtığını ve her alanda çok köklü değişiklikleri beraberinde getirdiğini söyledi. Yayman, "Özellikle son günlerde çok sıkça dile getirilen 'metaverse' kavramının dahi dünyanın gelecekte nasıl bir atmosferin içinde olacağı ya da bu dijitalleşmenin nereye evrileceği konusunda çok iyi bir örnek ortaya koymaktadır. Siyaset bilimi literatüründe 'elektronik demokrasi' kavramı, 1960'ların ortasından itibaren dile getirilmişti fakat günümüzde bunun artık dijitalleşmesi, siyasetin dijitalleşmesi ya da dijital siyaset, herhalde hepimizin dikkatini çekmektedir. 'Metaverse' şu an için kulağa bilim kurgu gibi gelse de internetin, gerçeğin ve hayatın geleceğini oluşturmaktadır. 'Metaverse' kavramının son zamanlarda bu kadar popüler hale gelmesinin sebebinin özellikle Covid-19 süreci olduğunu düşünmekteyim" dedi.

YENİ NESİL ETKİLEŞİMİBaşkan Yayman, yeni neslin artık her şeyi dijital ortamda okuduğunu belirterek, "Bizden sonraki nesiller için gazeteyi her sabah dijitalde okumak, akıllı telefonlar marifetiyle okumak daha yaygın bir davranış kalıbına dönmüş durumda. Gazeteler ilk çıktığı zaman insanların hayatında gerçekten çok önemli değişikliklere yol açtı. Biz dahi bu değişiklikleri bizzat yaşadık ve 1970'lerde dahi bir gündelik gazetenin insanların hayatını ne kadar etkilediğini, oradaki tavsiyelerin ne kadar önemli olduğunu, insanların o gazetedeki rutine göre kendi yaşamlarını düzenlediklerini görmüştük ama dijitalleşmeyle beraber dünyanın en büyük gazeteleri olan The New York Times, The Washington Post olmak üzere; yine Türkiye'de Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Türkiye'nin köklü basın-yayın kuruluşlarının da, gazetelerinin de bu etkileşimden önemli ölçüde etkilendiğini hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz" diye konuştu.11 MADDELİK RAPOR KOMİSYONA SUNULDU

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı da, komisyonda yaptığı konuşmada, "Teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşmasıyla birlikte internet haberciliği hem bütün dünyada hem de ülkemizde büyük bir gelişim gösterdi. Sektörde istihdam sağlayan gazete ve televizyonlarla eş değer habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında internet deyimiyle 'kopyala, yapıştır' kolaycılığından öteye gitmeyen haber siteleri de maalesef, yer almaktadır. Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar her geçen gün daha artmaktadır. İnternet medyasının yayıncılık konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı. Kolaylı, 11 maddelik çözüm önerilerine ilişkin hazırladıkları raporu da komisyona sundu.


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Dijital Mecralar Komisyonu, İnternet, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, gazeteciliğin dijital dönüşümü ve sorunları görüşüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, gazeteciliğin dijital dönüşümü ve sorunları görüşüldü - Son Dakika
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