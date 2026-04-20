TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, "Küçük Eller, Büyük Dilekler Projesi"ni anlattı Açıklaması

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, "Küçük Eller, Büyük Dilekler Projesi"ni anlattı
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, "Küçük Eller, Büyük Dilekler Projesi"ni anlattı

20.04.2026 12:38
"Çocuklarımızın e-Dilekçe'den gönderdikleri metinde, okullarda sağlıklı, ücretsiz gıdaya erişimdeki haklı taleplerini görüyor, her bir satırı devletimizin ilgili makamlarına ulaştırıyoruz" - "Evlatlarımızın yazdığı tek bir cümlenin, yarının Türkiye'sini kapsayacak yepyeni kanunun bir kıvılcımı olacağına inanıyoruz"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, "Küçük Eller, Büyük Dilekler" projesine ilişkin, "Çocuklarımızın e-Dilekçe'den gönderdikleri metinde, okullarda sağlıklı, ücretsiz gıdaya erişimdeki haklı taleplerini görüyor, her bir satırı devletimizin ilgili makamlarına ulaştırıyoruz." dedi.

Karamık, komisyon üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Çocukların olumsuz etkilendiği olayların yüreklerde iz bıraktığını vurgulayan Karamık, çocukların umut dolu dünyada büyümesi için sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.

TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Eller, Büyük Dilekler" projesini hayata geçirdiklerini aktaran Karamık, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un riyasetinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak gerçekleştirilen projenin, demokrasi kültürünün temelden inşasını sergilediğini anlatan Karamık, e-Dilekçe Portalı'nın, okullarda öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin erişimine açıldığını, 3 bin başvuru aldıklarını ifade etti.

Sunay Karamık, incelemeler sonrasında belirlenen 13 dilekçenin TBMM'de sergileneceğini, bu dilekçelerin sahibi öğrencilerin "çocuk temsilciler" olarak Ankara'da ağırlanacağını kaydetti.

TBMM kürsüsünün, hak aramanın en yüce makamı olduğunun çocuklara gösterileceğini vurgulayan Karamık, dilekçelerin, dijital alandan ailelerin korunmasına kadar çeşitli fikirleri içerdiğini anlattı.

Komisyonları bünyesindeki Akran Zorbalığı Alt Komisyonu ile Finansal Okur Yazarlık Alt Komisyonunun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Karamık, şiddetin kök nedenlerine inerek sevgi dilini okulların "ana dili" haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın e-Dilekçeden gönderdikleri metinde, okullarda sağlıklı, ücretsiz gıdaya erişimdeki haklı taleplerini görüyor, her bir satırı devletimizin ilgili makamlarına ulaştırıyoruz. Evlatlarımızın yazdığı tek bir cümlenin, yarının Türkiye'sini kapsayacak yepyeni kanunun bir kıvılcımı olacağına inanıyoruz. Milletin Meclisi, milletin evlatlarıyla büyür ve yücelir."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, 'Küçük Eller, Büyük Dilekler Projesi'ni anlattı Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, "Küçük Eller, Büyük Dilekler Projesi"ni anlattı Açıklaması - Son Dakika
