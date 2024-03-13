TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AB Yaptırımlarıyla İlgili Görüşme Yaptı

Murat Kurum: İstanbullular 31 Mart'ta çalışan ile çalışmayanı ayırt edecektir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul'un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edeceğini söyledi. Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde ve 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağını belirtti ve mevcut İBB yönetiminin metro ihalelerini iptal ettiğini ve kaynakları İstanbullular için harcamadığını ifade etti.